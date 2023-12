Esonero Mister Stefano Pioli, il AC Milan riflette per il futuro: c’è anche il nome di De Zerbi! ULTIME

Esonero Pioli, il Milan riflette per il futuro: c’è anche il nome di De Zerbi! Le ULTIME verso la prossima stagione

Dopo il pareggio del Milan contro la Salernitana, le voci sul possibile esonero di Pioli si sono intensificate anche se la panchina del tecnico sembra rimanere ancora salda.

Per il futuro invece, come riportato da Repubblica, piace e non poco il nome di De Zerbi. «Al Milan tanti sarebbero felici di puntare su di lui» si legge.

