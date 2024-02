Esonero Mister Stefano Pioli, il AC Milan ha deciso: questo scenario solo in un caso specifico. ULTIME

21:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Esonero Coach Pioli, il Diavolo Rossonero ha deciso: questo scenario solo in un caso specifico. Le ULTIME sul futuro della panchina

Il Diavolo Rossonero avrebbe preso una decisione in merito al futuro di Stefano Coach Pioli, legato al club rossonero da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e certamente non così sicuro di restare alla guida del Diavolo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia.com, Coach Pioli non è ancora totalmente fuori dai giochi ma il suo destino dipenderebbe dalla vittoria in Europa League.

