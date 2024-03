Esonero Mister Stefano Pioli, Ibra Magia soltanto diplomatico: la VERITÀ sul prossimo #futuro del tecnico

12:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Esonero Coach Pioli, Ibrahimovic soltanto diplomatico: la VERITÀ sul prossimo #futuro del tecnico rossonero. TUTTI i #particolari

L’edizione odierna de Il Giornale ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli dopo le ultime parole di Zlatan Ibrahimovic. Dietro le dichiarazioni dello svedese si nasconde una seconda realtà.

Le parole di Ibrahimovic su Coach Pioli sono state un esercizio di diplomazia da dirigente – si legge sul quotidiano – ma nascondono anche una verità: il destino del tecnico (e di conseguenza della panchina del Diavolo Rossonero) si deciderà in questo finale di #campionato.

