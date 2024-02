Esonero Mister Stefano Pioli AC Milan: depennato un nome dalla lista dei sostituti? Va in Premier League

Il Milan dovrà depennare Glasner dalla lista degli obiettivi per la panchina in caso di esonero di Pioli. I dettagli

L’ex Inter Roy Hodgson si è dimesso ufficialmente dal suo incarico di allenatore della prima squadra del Crystal Palace, dopo 200 partite in sei stagioni.

Pubblicità

Come riportato da Calciomercato.com al suo posto subentrerà il tedesco Oliver Glasner, accostato anche alla panchina del Milan, in caso di esonero di Pioli, nel corso o a fine di questa stagione.

Pubblicità

Pubblicità

The post Esonero Pioli Milan: depennato un nome dalla lista dei sostituti? Va in Premier League appeared first on Milan News 24.