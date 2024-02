Esonero Mazzarri, il Napoli ha scelto: è lui il preferito di De Laurentiis nel caso in cui dovesse concretizzarsi un nuovo ribaltone

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti da Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che starebbe seriamente pensando di cambiare ancora allenatore.

Pubblicità

Secondo Matteo Moretto, il preferito nel caso in cui Mazzarri dovesse essere sollevato dal suo incarico è Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia che avrebbe già detto sì. Da non scartare poi anche le ipotesi Garcia (ancora sotto contratto) e l’ex Milan Giampaolo.

Pubblicità

Pubblicità

The post Esonero Mazzarri, il Napoli ha scelto: è lui il preferito di De Laurentiis in caso di nuovo ribaltone appeared first on Milan News 24.