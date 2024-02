Esonero Mazzarri, adesso è ufficiale: ecco chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Le ultime sui Campioni d’Italia

Ennesimo ribaltone nella stagione complicata del Napoli: dopo Garcia, anche Walter Mazzarri sarà esonerato. De Laurentiis ha deciso di porre immediatamente fine al rapporto con l’ex tecnico dell’Inter, ancor prima del match contro il Barcellona.

Pubblicità

Il suo sostituto, come riportato dal club campano con un comunicato ufficiale, sarà Francesco Calzona, ex ct della Slovacchia, che firmerà un contratto fino a giungo. Il Napoli è uscito sconfitto anche dal recente match contro il Milan a San Siro.

Pubblicità

Pubblicità

The post Esonero Mazzarri, adesso è UFFICIALE: ecco chi sarà il prossimo allenatore del Napoli appeared first on Milan News 24.