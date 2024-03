Esonero D’Aversa, #OFFICIAL #NEWS la decisione del Lecce dopo il caso Henry. La nota

11:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Esonero D’Aversa, UFFICIALE la decisione del Lecce dopo il caso Henry scoppiato ieri: la nota del club pugliese

Il Lecce ha deciso di esonerare D’Aversa dopo il caso scoppiato ieri in seguito alla testata rifilata a Henry del Verona. Ecco la nota ufficiale del club pugliese.

NOTA – «Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto».

