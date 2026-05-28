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ESCLUSIVA FREEWEED: IL SIMULATORE SEGGI PER CAMERA E SENATO CON LA NUOVA LEGGE ELETTORALE 2027

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La nuova legge elettorale 2027 introduce un sistema prevalentemente proporzionale, con assegnazione dei seggi su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato, ma con un forte elemento correttivo: il premio di governabilità.

Il meccanismo punta a garantire rappresentanza proporzionale ma anche stabilità di governo.

Simulatore Legge Elettorale 2027

Inserisci le percentuali per Camera e Senato — proiezione seggi secondo le regole della proposta C.2822

📊 Camera dei Deputati
400 seggi totali: 393 proporzionali + 7 circoscrizioni speciali.
Centrodestra
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Centrosinistra
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Liste Singole
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Totale voti inseriti
🏛️ Senato della Repubblica
200 seggi totali: 193 proporzionali + 7 circoscrizioni speciali.
Centrodestra
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Centrosinistra
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Liste Singole
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Totale voti inseriti
⚡ Proiezioni

REGOLAMENTO LEGGE ELETTORALE 2027

Camera dei deputati: come si assegnano i seggi

1. Riparto proporzionale base

  • Tutti i seggi vengono assegnati con metodo proporzionale.
  • Si utilizza il sistema del quoziente elettorale e dei resti.
  • I seggi vengono distribuiti tra liste e coalizioni.

2. Soglie di accesso

Per entrare nella ripartizione:

  • 3% per le liste singole o coalizzate.
  • 10% per le coalizioni.
  • 20% per minoranze linguistiche in casi speciali.

3. Premio di governabilità

Scatta solo se una lista o coalizione:

  • è prima a livello nazionale;
  • raggiunge almeno il 42% dei voti validi;
  • è collegata tra Camera e Senato.

👉 Il premio è pari a 70 seggi aggiuntivi.

Senato: stesso schema, ma su base regionale

  • Sistema proporzionale per regioni.
  • Premio di governabilità più ridotto:
    • 35 seggi complessivi.
  • Anche qui serve il 42% nazionale e il collegamento con la Camera.

Come si assegnano i seggi dentro una coalizione

Una volta stabiliti i seggi spettanti alla coalizione:

Metodo di riparto interno

  • Si sommano tutti i voti della coalizione.
  • Si dividono per i seggi ottenuti → si ottiene il quoziente.
  • Ogni partito divide i propri voti per quel quoziente.
  • La parte intera assegna i seggi iniziali.
  • I seggi residui vanno ai partiti con i resti più alti.

👉 È un proporzionale “interno puro”, senza premi ai singoli partiti.

Come funziona davvero il premio di maggioranza

Il premio NON è sempre pieno.

Condizioni di attivazione

  • Maggioranza nazionale.
  • Soglia del 42%.
  • Collegamento Camera + Senato.

Quantità teorica del premio

  • Camera: +70 seggi
  • Senato: +35 seggi

Il controllo sul “tetto massimo”

Se il risultato porta la maggioranza oltre 220 seggi alla Camera:

  • non si applica il premio pieno in modo automatico;
  • scatta una ridistribuzione correttiva.

Meccanismo di correzione

In caso di eccesso:

  • la maggioranza viene “normalizzata” a circa 150 seggi base;
  • gli altri seggi vengono riassegnati proporzionalmente alle opposizioni.

👉 Il premio quindi si riduce automaticamente se è troppo alto.

Come vengono eletti i candidati

  • Liste bloccate.
  • Nessuna preferenza.
  • Entrano i candidati nell’ordine della lista.

In sintesi

Il sistema 2027 è:

  • proporzionale come base;
  • corretto da un premio di governabilità;
  • bilanciato da un tetto anti-sovraccarico;
  • con forte centralità delle coalizioni nazionali.

👉 Obiettivo: equilibrio tra rappresentanza e stabilità di governo.

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Steven Weaponrise - Political Oversight

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board

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