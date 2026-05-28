ESCLUSIVA FREEWEED: IL SIMULATORE SEGGI PER CAMERA E SENATO CON LA NUOVA LEGGE ELETTORALE 2027

La nuova legge elettorale 2027 introduce un sistema prevalentemente proporzionale, con assegnazione dei seggi su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato, ma con un forte elemento correttivo: il premio di governabilità.
Il meccanismo punta a garantire rappresentanza proporzionale ma anche stabilità di governo.
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REGOLAMENTO LEGGE ELETTORALE 2027
Camera dei deputati: come si assegnano i seggi
1. Riparto proporzionale base
- Tutti i seggi vengono assegnati con metodo proporzionale.
- Si utilizza il sistema del quoziente elettorale e dei resti.
- I seggi vengono distribuiti tra liste e coalizioni.
2. Soglie di accesso
Per entrare nella ripartizione:
- 3% per le liste singole o coalizzate.
- 10% per le coalizioni.
- 20% per minoranze linguistiche in casi speciali.
3. Premio di governabilità
Scatta solo se una lista o coalizione:
- è prima a livello nazionale;
- raggiunge almeno il 42% dei voti validi;
- è collegata tra Camera e Senato.
👉 Il premio è pari a 70 seggi aggiuntivi.
Senato: stesso schema, ma su base regionale
- Sistema proporzionale per regioni.
- Premio di governabilità più ridotto:
- 35 seggi complessivi.
- Anche qui serve il 42% nazionale e il collegamento con la Camera.
Come si assegnano i seggi dentro una coalizione
Una volta stabiliti i seggi spettanti alla coalizione:
Metodo di riparto interno
- Si sommano tutti i voti della coalizione.
- Si dividono per i seggi ottenuti → si ottiene il quoziente.
- Ogni partito divide i propri voti per quel quoziente.
- La parte intera assegna i seggi iniziali.
- I seggi residui vanno ai partiti con i resti più alti.
👉 È un proporzionale “interno puro”, senza premi ai singoli partiti.
Come funziona davvero il premio di maggioranza
Il premio NON è sempre pieno.
Condizioni di attivazione
- Maggioranza nazionale.
- Soglia del 42%.
- Collegamento Camera + Senato.
Quantità teorica del premio
- Camera: +70 seggi
- Senato: +35 seggi
Il controllo sul “tetto massimo”
Se il risultato porta la maggioranza oltre 220 seggi alla Camera:
- non si applica il premio pieno in modo automatico;
- scatta una ridistribuzione correttiva.
Meccanismo di correzione
In caso di eccesso:
- la maggioranza viene “normalizzata” a circa 150 seggi base;
- gli altri seggi vengono riassegnati proporzionalmente alle opposizioni.
👉 Il premio quindi si riduce automaticamente se è troppo alto.
Come vengono eletti i candidati
- Liste bloccate.
- Nessuna preferenza.
- Entrano i candidati nell’ordine della lista.
In sintesi
Il sistema 2027 è:
- proporzionale come base;
- corretto da un premio di governabilità;
- bilanciato da un tetto anti-sovraccarico;
- con forte centralità delle coalizioni nazionali.
👉 Obiettivo: equilibrio tra rappresentanza e stabilità di governo.
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