Errori Var, la tabella pubblicata dall’AIA: ben tre partite della Vecchia Signora Juventina incriminate – NEWS

Il designatore Rocchi ha pubblicato la tabella con la partite incriminate in cui sono stati commessi degli errori da parte del Var

Sono 8 le partite, secondo quanto comunicato dall’Aia, in cui ci sono stati degli errori commessi dal Var. Tre di questi match coinvolgono la Juve. Il primo errore è stato commesso nella gara contro il Bologna in cui il Var non è intervenuto per l’assegnazione di un rigore. La seconda sfida che coinvolge la Juve è quella contro il Sassuolo in cui manca l’OFR per un intervento da cartellino rosso. Il terzo match è quello contro il Genoa in cui manca l’intervento per Red card.

