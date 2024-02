Eros Ramazzotti non ci sta: la critica feroce al top player dopo Fc Internazionale Juve

Pubblicità

Eros Ramazzotti è tornato sulla sconfitta della sua Juve nel match con l’Inter, prendendosela con un bianconero: la critica

Ai microfoni di Radio Bianconera, Eros Ramazzotti critica ferocemente un giocatore della Juve, sconfitta dall’Inter a San Siro nell’ultimo derby d’Italia.

INTER JUVE – «Non capisco come uno come Vlahovic, che guadagna tutti quei soldi, possa sbagliare a stoppare un pallone come quello, che se avesse controllato bene sarebbe valso sicuramente il vantaggio per noi. Probabilmente se quella palla l’avessero data a Yildiz, avrebbe segnato»

