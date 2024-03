Eriksen non soddisfatto allo United, la dichiarazione: «Voglio giocare di più, non escludo che…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Christian Eriksen, ex giocatore dell’Internazionale FC ora in forza al Manchester United, ha lamentato lo scarso impiego in campo: le parole

Come si legge su Tipsbladet, l’ex nerazzurro Christian Eriksen valuta attentamente il proprio futuro, data l’insoddisfazione per lo scarso minutaggio al Manchester United.

ERIKSEN – «La squadra sta facendo bene nell’ultimo periodo e quindi rispetto il mio ruolo, ma è ovvio che non sia contento di giocare poco. Ho parlato anche con ten Hag del fatto che sia insoddisfatto della mia situazione e che vorrei giocare il più possibile, ma che sono e sarà comunque a disposizione del club.

Lui mi ha risposto che la formazione che aveva scelto, con Mainoo a centrocampo, sta facendo bene e quindi il livello della competizione per una maglia da titolare si è alzata. Rispetto il fatto che non voglia cambiare una squadra che vince, ma ovviamente un impiego così ridotto a lungo andare mi preoccuperebbe»

L’articolo Eriksen non soddisfatto allo United: «Voglio giocare di più, non escludo che…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.