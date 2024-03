20:30, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Eredità Agnelli, ricorsi John Elkann e Ferrero parzialmente accolti: ecco le motivazioni del Riesame. TUTTI i #particolari della situazione

È stato accolto parzialmente il ricorso presentato dai legali di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juve, contro i sequestri disposti dalla procura di Torino nell’inchiesta legata all’eredità di Gianni Agnelli.

LE MOTIVAZIONI DEL RIESAME – «Sulla base delle anomalie riguardanti le vicende della Dicembre, allo stato, in assenza dei minimi requisiti di formalizzazione in contestazioni e di relativa motivazione (che questo collegio di certo non può introdurre ex novo) non è in alcun modo prevedibile, per la difesa e per il collegio se possano scaturire altre ipotesi di reato, quali norme possano ritenersi violate, quali tipologie concrete di condotte consumate, in quale tempo o periodo, in quale luogo, se la relativa prova potrà avere incidenza sull’unica voce contestata costituita dalla sola rendita vitalizia percepita dalla sola Caracciolo e di riflesso dalle erede Elkann

