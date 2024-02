Eredità Agnelli, nuova perizia sulle firme di Marella. E Ferrero ricorre sulle perquisizioni, tutti i dettagli

La Procura di Torino sarebbe intenzionata a chiedere una nuova perizia sulle firme riconducibili a Marella Caracciolo poste su alcuni documenti sequestrati. A riportarlo è Calcio e Finanza.

Nel frattempo i legali dell’attuale presidente della Juve Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia Agnelli, hanno fatto richiesta al tribunale del riesame contro il decreto emesso dalla procura di Torino. L’impugnazione richiesta riguarda il provvedimento di perquisizione, anche su sistemi informatici.

