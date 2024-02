17:32, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Eredità Agnelli, “giallo” su 56 milioni per ricapitalizzare la Dicembre. I dettagli sulla vicenda e gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Il Giornale, ci sarebbe un altro filone nell’indagine della Procura di Torino sull’eredità degli Agnelli, famiglia ancora alla guida della Juve. Riguarda la struttura della Dicembre, la cassaforte di famiglia attualmente salda nelle mani dei tre fratelli John (60%), Lapo e Ginevra (20% per entrambi).

Gli investigatori avrebbero infatti individuato diverse anomalie riguardo alla ricapitalizzazione da 56 milioni di euro.

