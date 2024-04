“Er Frate” Frattesi uomo del destino e bomber, ecco l’approfondimento: media #GOL “The Best” di Big Markus Thuram. Dato CLAMOROSO

9 Apr 2024, 13:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

“Er Frate” Frattesi uomo del destino e bomber: media gol migliore di Big Marcùs Thuram. Dato potentissimo che riguarda il mediano/mezzala nerazzurro Davide “Er Frate” Frattesi è l’uomo del destino in casa Internazionale: dopo il gol a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, col Verona è arrivato un altro sigillo fondamentale in chiave scudetto con la zampata di Udine. Il suo impatto continua ad essere […]

L’articolo “Er Frate” Frattesi uomo del destino e bomber: media gol migliore di Big Marcùs Thuram. Dato CLAMOROSO proviene da Internazionale News 24.