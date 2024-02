“Er Frate” Frattesi Fc Internazionale, la NEWS lo elogia: «Una mezzala in missione, e la parola “riserva”…» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 16:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

“Er Frate” Frattesi Internazionale, la Gazzetta lo elogia: «Una mezzala in missione, e la parola “riserva”…», l’analisi sulla sua gara contro il Lecce

Tra i migliori in campo in Lecce Internazionale di ieri sera, Davide “Er Frate” Frattesi ha attirato su di sé l’attenzione dei quotidiani sportivi per via del suo poco utilizzo nel corso della stagione. L’ex Sassuolo è arrivato a Milano col ruolo di primo sostituto dalla panchina, ma l’ottimo rendimento e le garanzie fornite da Super Barellino, il motore nerazzurro, , Charas, il regista turco, e l’Armeno che corre come un treno Mhyky, hanno fatto sì che Inzaghi, il Demone Nerazzurro, lo tenesse in panchina più del previsto. Ieri ha sfruttato la sua occasione da #titolare contro i salentini, segnando un gol e fornendo un assist. La Gazzetta dello Sport si sofferma su di lui.

Pubblicità

Sulla rosea si legge: «Nella grande abbuffata ha dato una forchettata, anche una e mezza, un commensale di solito ai margini della tavola. Davide “Er Frate” Frattesi ha però così tanta fame che non si preoccupa del tempo che gli è concesso nel banchetto di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Il giocatore più pagato dell’ultimo mercato estivo italiano, era alla terza presenza da #titolare in campionato. La prima a fine estate in casa dell’Empoli e l’ultima al Franchi di ritorno dalla Supercoppa araba di gennaio. Eppure, nel vedere il motore rombare contro il Lecce, sembrerebbe un titolarissimo. Niente di strano, questo 24enne estroso e simpatico è una mezzala in missione. Ha accettato una stagione alle spalle di chi comanda a centrocampo, ma non abbassa l’intensità quando è il suo turno. Con l’Atletico a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, ha strappato la palla del gol entrando a gara in corsa.

Ieri in due minuti a inizio secondo tempo ha fatto pendere la partita dalla parte nerazzurra: si è passati da un 1-1 sfiorato a uno 0-3, diventato poi 0-4, in un amen proprio grazie a “Er Frate” Frattesi. Prima il graffio da incursore poi lo strappo con passaggio per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, . L’azzurro ha una familiarità col gol che a volte non appartiene neanche ai centravanti: sommando tutte le competizioni è già arrivato a 5 centri in questa prima stagione nerazzurra. Nella famiglia di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, più prolifico di lui c’è la ThuLa più il rigorista Calha: né l’attaccante di riserva Arna Letale né le mezzali l’Armeno che corre come un treno Mhyky e Super Barellino, il motore nerazzurro, fermi a due arrivano ai suoi livelli. Se ha una media totale di una rete ogni 224’ (178 se si stringe il campo sulla A), l’armeno intoccabile segna ogni 1300’ circa e l’ex Cagliari ogni 1200. Tradotto: la parola “riserva” per “Er Frate” Frattesi inizia a stare strettina».

L’articolo “Er Frate” Frattesi Internazionale, la Gazzetta lo elogia: «Una mezzala in missione, e la parola “riserva”…» proviene da Internazionale News 24.