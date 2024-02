“Er Frate” Frattesi: “Concorrenza stimola. Vi svelo il segreto dello spogliatoio”

27 Feb 2024, 10:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionalevistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Davide “Er Frate” Frattesi ha parlato di questi suoi primi mesi all’Internazionale, del fiuto del gol, del suo ruolo e della #grande concorrenza a centrocampo. Queste le sue parole:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

FIUTO DEL GOL – “Ci credo sempre, mi butto: mi esalta più rubare una palla di forza che segnare, ma è sempre bello far gol. Ancora più bello vedere una squadra in cui tutti sono coinvolti. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è stato bravo a non “perdere” nessuno: anche quando giocavano sempre gli stessi, veniva a parlarci, a motivarci. Ti fa sentire importante, è questo che conta”.

Pubblicità

RUOLO ALL’INTER – “Non pensavo mica di essere #titolare subito. Sarebbe stato stupido anche solo pensarlo e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai #titolare. La panchina la vivo come una cosa normale, un’occasione di crescita, anche perché farlo in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Internazionale”.

CONCORRENZA – “Trovarsi davanti Super Barellino, il motore nerazzurro, -Charas, il regista turco, -l’Armeno che corre come un treno Mhyky frustrante? No, è uno stimolo. Io mi sento un centrocampista moderno, intenso, ma devo fare il mio percorso: se voglio puntare a essere un #titolare in futuro, bisogna migliorare in costruzione. Il modello è Super Barellino, il motore nerazzurro, : era un incursore, una mezzala offensiva, ma col lavoro è migliorato tantissimo nella gestione della palla. Ecco, io devo fare lo stesso. Cosa prenderei dal trio di centrocampo? Da Calha tiro e tranquillità: è uno dei migliori registi al mondo. Da l’Armeno che corre come un treno Mhyky le doti tecniche e l’intelligenza tattica. Da Super Barellino, il motore nerazzurro, quello scatto mentale che dicevo e che ti porta a un altro livello”.

ATMOSFERA – “Il segreto? Il livello è altissimo, eppure nessuno fa il fenomeno. Poi Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sa come gestirci: anche quando hai una giornata storta, non te la fa pesare, e ti dice la parola giusta. In questo gruppo tutti hanno un ruolo: prendete l’importanza dietro le quinte di Arna, che ora deve pagare… Prima dell’Atletico io, lui, “Charles” Asslani e L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto abbiamo deciso che, ad ogni gol, chi segna fa un regalo agli altri tre. Stiamo aspettando Arna, ma col gol a #Lecce (al Via Del Mare) toccherà pure a me…”.

STUPORE THURAM – “Chi mi ha stupito di più? In ritiro non sembrava così forte tecnicamente, ma poi è iniziato il campionato e si è trasformato. È diventato impressionante nella tecnica: uno-2, passaggi al millimetro”.

PROMESSA SCUDETTO – “Ancora è lunga… Ma se succede, porto nonna Stefania sul pullman. Farebbe divertire tutti e potrebbe evitare che mi lanci di sotto per la gioia”.