Episodi arbitrali Serie A, otto gli errori certificati! Favorite anche Fc Internazionale e Vecchia Signora Juventina, I DETTAGLI

Episodi arbitrali Serie A, otto gli errori certificati finora! Favorite anche Inter e Juventus, I DETTAGLI

Sono 8 gli errori arbitrali certificati dall’Associazione Italiana Arbitri finora nel campionato di Serie A.

Gli 8 errori certificati dall’Aia nel girone d’andata in #SerieA. pic.twitter.com/6J3oKEds6W — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 12, 2024

Come è possibile notare dall’immagine, sono state favorite anche Inter e Juventus, mentre non c’è alcun episodio riguardante direttamente un match del Milan in queste prime 19 giornata di campionato.

