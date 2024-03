En-Nesyri #Milan AC, duello con una big di Serie A. Cifre e dettagli dell’attaccante del Siviglia

14:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

En-Nesyri Diavolo Rossonero, duello con una big di Serie A. Cifre e dettagli dell’attaccante del Siviglia che piace molto ai rossoneri

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Diavolo Rossonero ha messo nel mirino Youssef En-Nesyri in vista della sessione estiva di calciomercato.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta di un ritorno di fiamma per il #club rossonero, ma ci sarà da superare la concorrenza della Juventus. La valutazione dell’attaccante del Siviglia è di circa 20 milioni di euro, ma si può provare a chiudere anche a cifre più basse dato un contratto che scadrà il 30 giugno 2025.

Pubblicità

The post En-Nesyri Diavolo Rossonero, duello con una big di Serie A. Cifre e dettagli dell’attaccante del Siviglia appeared first on Diavolo Rossonero News 24.