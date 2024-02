Empoli Fc Internazionale Primavera DIRETTA 0-0: inizia adesso il match

Pubblicità

Empoli Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match delle 13, valevole per la 21^ giornata di campionato

Grande attesa per la sfida tra Empoli ed Inter, partita valevole per la la 21^ giornata del campionato di Primavera 1: segui con noi la cronaca live dell’incontro. Nerazzurri di Chivu al primo posto in classifica, con la possibilità oggi di allungare sulle inseguitrici, approfittando del pareggio di ieri del Milan.

CRONACA LIVE

1′ – Iniziato adesso il match.

2′ – Stankovic illumina per Sarr, chiude la difesa avversaria.

4′ – Si sgancia Stabile dalla difesa e va al cross: deviazione e calcio d’angolo guadagnato.

11′ – Lancio lungo per Spinaccè, la difesa dell’Empoli chiude in corner.

14′ – Nabian prova a lanciare El Biache in profondità, chiusura in scivolata di Stabile.

Migliore in campo nel primo tempo:

EMPOLI INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO 0-0:

EMPOLI (3-4-1-2): Seghetti; Pauliuc, Goglichidze, Indragoli; Bonassi, Bacci, Vallarelli, Fini; El Biache, Nabian, Corona. A disposizione: Vertua, Majdanzic, Stoyanov, Stassin, Ansah, Popov, Bacciardi, Matteazzi, Tosto, Forciniti, Dragoner.

INTER (4-3-3): Raimondi; Miconi, Stante, Stabile, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Kamate; Spinaccè, Sarr, Quieto. A disposizione: Tommasi, Biz, Bovo, Berenbruch, Aidoo, Mazzola, Diallo, De Pieri, Alexiou, Mosconi.

