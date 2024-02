Empoli Fc Internazionale Primavera 1-2: vittoria in rimonta dei Inter che allungano in classifica

Pubblicità

Empoli Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match delle 13, valevole per la 21^ giornata di campionato

Grande attesa per la sfida tra Empoli ed Inter, partita valevole per la la 21^ giornata del campionato di Primavera 1: segui con noi la cronaca live dell’incontro. Nerazzurri di Chivu al primo posto in classifica, con la possibilità oggi di allungare sulle inseguitrici, approfittando del pareggio di ieri del Milan.

CRONACA LIVE

1′ – Iniziato adesso il match.

2′ – Stankovic illumina per Sarr, chiude la difesa avversaria.

4′ – Si sgancia Stabile dalla difesa e va al cross: deviazione e calcio d’angolo guadagnato.

11′ – Lancio lungo per Spinaccè, la difesa dell’Empoli chiude in corner.

14′ – Nabian prova a lanciare El Biache in profondità, chiusura in scivolata di Stabile.

17′ – Pericoloso l’Empoli! Vallarelli sguscia sulla destra, entra in area e mette in mezzo, con un po’ di confusione allontana la difesa nerazzurra.

19′ – PALO DELL’EMPOLI! Corona fa tutto solo, controlla e calcia dal limite dell’area ad incrociare: solo il legno salva i nerazzurri dal gol dello svantaggio.

23′ – GOL DELL’EMPOLI! Nabian porta avanti i toscani. L’attaccante controlla in area, elude la marcatura di Stante e batte Raimondi.1 a 0.

27′ – Botta da fuori di Stankovic! Seghetti para ma non trattiene, allontana poi un difensore dell’Empoli.

29′ – Calcia Sarr dal limite dell’area, ribatte la difesa avversaria.

30′ – Cartellino giallo per Stante, fallo su Nabian.

34′ – Empoli ad un passo dal raddoppio! Vallarelli a tu per tu con Raimondi prova a superarlo con un pallonetto, palla a lato.

37′ – Ammonito anche Stabile, intervento duro su Bonassi. Il difensore nerazzurro rischia il rosso.

45′ – L’arbitro assegna due minuti di recupero.

45+2′ – Ci prova Akinsanmiro al volo da fuori, ma liscia il pallone

45+2′ – Quieto vicino al gol di testa, palla a lato di pochissimo.

45+3′ – Finisce qui il primo tempo.

45′ – Inizia adesso il secondo tempo

45′ – Doppio cambio nell’Inter: dentro Berenbruch e Alexiou, fuori Quieto e Stabile.

52′ – Miconi imbuca per Spinaccè, chiuso in corner dalla difesa avversaria.

53′ – Inter pericolosa da angolo! Confusione in area con Sarr e Akinsanmiro che provano entrambi la conclusione al volo, senza però trovare il giusto impatto sul pallone.

54′ – Spreca Nabian! Occasione per il raddoppio, calcia male e la difesa interista chiude in corner.

57′ – SPINACCE! L’attaccante si coordina in rovesciata su cross proveniente dalla sinistra, palla alta.

61′ – GOL DELL’INTER! Cross dalla destra, esce male Seghetti, Sarri appoggia di testa ed arriva la conclusione di Berenbruch che sigla il pareggio.

66′ – RADDOPPIO DELL’INTER! Kamate controlla al limite dell’area si accentra e la mette a giro sotto l’incrocio. Proteste dell’Empoli per un contatto precedente proprio tra Kamate e Fini, con quest’ultimo che era rimasto a terra. L’arbitro però lascia correre.

72′ – Sostituzione nell’Inter: dentro Mosconi, fuori Sarr.

77′ – Berenbruch appoggia per Stankovic che calcia di prima da fuori area, si oppone la difesa dell’Empoli.

79′ – Vallarelli vicinissimo al gol del pareggio! Girata col destro che attraversa tutto lo specchio della porta e termina sul fondo di poco.

81′ – Punizione dal limite dell’Inter: calcia Stankovic, palla sulla barriera.

84′ – Ancora un cambio nell’Inter: entra Diallo, esce Spinaccè.

85′ – Cambio nell’Empoli: esce El Biache, dentro Matteazzi.

89′ – Ancora un cambio per l’Empoli: fuori Nabian, dentro Ansah.

90′ – Ultima sostituzione per l’Inter: esce Miconi, entra Aidoo.

90′ – L’arbitro assegna 6 minuti di recupero.

90+3′ – Mosconi prova a servire in area Diallo, chiude in extremis la difesa avversaria.

90+6′ – Ultimo cambio nell’Empoli: esce Vallarelli, dentro Stoyanov.

90+7′ – Fallo in attacco di Diallo.

90+8′ – Finisce qui! Vittoria in rimonta dei nerazzurri che allungano così in classifica!

Migliore in campo nel primo tempo: Stankovic

EMPOLI INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO 1-2:

Marcatori: Nabian (EMP), Berenbruch (INT), Kamate (INT)

Ammonizioni: Stante (INT), Stabile (INT)

EMPOLI (3-4-1-2): Seghetti; Pauliuc, Goglichidze, Indragoli; Bonassi, Bacci, Vallarelli, Fini; El Biache, Nabian, Corona. A disposizione: Vertua, Majdanzic, Stoyanov, Stassin, Ansah, Popov, Bacciardi, Matteazzi, Tosto, Forciniti, Dragoner.

INTER (4-3-3): Raimondi; Miconi, Stante, Stabile, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Kamate; Spinaccè, Sarr, Quieto. A disposizione: Tommasi, Biz, Bovo, Berenbruch, Aidoo, Mazzola, Diallo, De Pieri, Alexiou, Mosconi.

