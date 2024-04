Empoli F.C. Torino 3-2, l’ex rossonero Niang regala ai suoi la vittoria allo scadere. La ##Classifica aggiornata

00:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Empoli Torino 3-2, l’ex rossonero Niang regala ai suoi la vittoria allo scadere. La classifica aggiornata dopo il match delle 20:45 L’Empoli capitalizza le pochissime occasioni capitate e batte il Torino grazie alla rete dell’ex rossonero M’Baye Niang al 94esimo minuto. Ecco come cambia la classifica di Serie A: Inter 79Diavolo Rossonero 68*Juventus 59Bologna 57A.S. Roma 55*Atalanta […]

