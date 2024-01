Empoli AC Milan, Mister Stefano Pioli ha deciso: loro due non giocheranno titolari al Castellani

Empoli Milan, Pioli ha deciso: loro due non giocheranno titolari al Castellani. Ecco le ultime di formazione verso il match

Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 ha disegnato le prime scelte di formazione di Stefano Pioli per Empoli Milan di domenica al Castellani.

Torna Yunus Musah dall’infortunio e torna dal prestito al Villarreal Matteo Gabbia: entrambi saranno convocati per la partita delle 12.30 ma non partiranno titolari. Iniziale panchina per i due giocatori.

