Empoli AC Milan, la moviola dei quotidiani: «Giusto il penalty rossonero»

Empoli Milan, la moviola dei giornali: «Giusto il penalty in favore dei rossoneri, promosso l’arbitro La Penna»

Il Milan torna da Empoli con 3 punti che danno morale e soprattutto consentono ai rossoneri di blindare il terzo posto. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli episodi dubbi del match.

Corretta la concessione del calcio di rigore al Milan: sulla palla rovesciata in area da Calabria, Maleh alza in modo scomposto il braccio e tocca la palla con le dita. Promosso l’arbitro La Penna: 6,5 per lui.

