Empoli AC Milan: chi al posto di Bennacer? Scelto il suo sostituto, Mister Stefano Pioli ha preso questa decisione

Empoli Milan: chi al posto di Bennacer? Scelto il suo sostituto, Pioli ha preso questa decisione a centrocampo

Stefano Pioli dovrà rinunciare ad Ismael Bennacer anche per Empoli Milan di domenica, con l’algerino impegnato in Coppa d’Africa. Chi sostituirà dunque il centrocampista?

Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il tecnico rossonero dovrebbe lanciare nuovamente Adli, in una mediana a tre con Loftus-Cheek e Reijnders. Solo panchina inizialmente per il rientrante dall’infortunio Musah.

