Empoli AC Milan, ballottaggio in attacco? Mister Stefano Pioli orientato a scegliere…

Empoli-Milan, ballottaggio aperto in attacco tra Olivier Giroud e Luka Jovic: Pioli orientato a scegliere l’attaccante francese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan, in vista della gara di domenica sul campo dell’Empoli, è aperto il ballottaggio in attacco tra Olivier Giroud e Luka Jovic.

Al momento il favorito sembra essere l’attaccante francese con Jovic che tornerebbe titolare in Coppa Italia contro l’Atalanta.

