Empoli AC Milan 0-2 DIRETTA: doppia occasione per i toscani! Si salva Maignan

Il Milan è ospite dell'Empoli nella 19ª giornata di Serie A

Il Milan vuole dare continuità alla vittoria col Sassuolo per non perdere terreno dalle prime posizioni. Rossoneri che sono ospiti dell’Empoli al Castellani.

Empoli Milan 0-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Empoli Milan.

2′ Tiro Leao – Primo squillo del Milan targato Leao. Conclusione dalla distanza deviata in calcio d’angolo.

3′ Tiro Reijnders – Dà l’illusione del gol il tentativo dell’olandese dalla distanza! Traiettoria rasoterra che sfiora il palo.

5′ Cross di Adli, blocca Caprile – Milan che sviluppa a destra l’azione. Adli alza la testa, non trova compagni e scodella un pallone morbido in area di rigore. Troppo lento il traversone, esce e arpiona senza difficoltà Caprile.

7′ Punizione Maleh – Schema da calcio piazzato dell’Empoli: Baldanzi tocca corto per Maleh, sinistro da lontanissimo che si spegne abbondantemente a lato.

8′ Chiude bene Calabria – Adli perde palla, gliela soffia Cambiaghi che mette la quinta e si accende in fascia: cross profondo sul secondo palo, chiude Calabria con una provvidenziale diagonale.

10′ Occasione Calabria – Pulisic imbuca in fascia per Calabria, tiro-cross potente dal fondo che attraversa tutto lo specchio della porta. Giroud in ritardo non riesce ad arrivarci.

12′ Gol Loftus-Cheek – Sgasa Leao a sinistra: punta in velocità e salta secco Ebuehi. Poi cross a rimorchio per Loftus-Cheek che apre il compasso e battezza d’interno l’angolino basso.

13′ Tiro Cambiaghi – Baldanzi trova Cambiaghi posizionato al limite dell’area: posiziona il mirino e calcia, ma trova l’opposizione di Theo Hernandez. Dal calcio d’angolo, è bravo Giroud a spazzare via l’area.

16′ Il Milan abbassa i ritmi – Rossoneri che fanno girare con tranquillità la palla in questa fase. Dopo il vantaggio si abbassano i ritmi, Milan padrone della partita.

19′ Ancora Pulisic-Calabria – Funziona l’asse a destra tra i due giocatori. Scavetto dell’americano a premiare l’inserimento di Calabria, che crossa al volo per Giroud ma ancora una volta il francese non arriva in tempo sul suggerimento.

20′ Cross di Pulisic, allontana Ismaijili – Finta e controfinta, poi traversone basso di Pulisic allontanato senza fronzoli da Ismaijili.

22′ Tiro Theo Hernandez – Lo ha fatto ancora! Tutto campo del francese, che salta un paio di avversari e poi colpisce col destro dal limite. Para in due tempi Caprile: conclusione centrale, ma che azione!

23′ Tiro Cambiaghi – Altra conclusione velenosa di Cambiaghi. Questa volta col mancino a giro, la mira lascia però a desiderare. Troppo spazio, però, concesso all’attaccante dell’Empoli.

24′ Gioco fermo, si fa male Ebuehi – Nel tentativo di allungo, il terzino sente tirare il flessore della coscia destra. Chiesto subito il cambio, Empoli in grande emergenza.

26′ Azione personale di Reijnders – L’olandese salta secco Luperto a destra, poi cerca il cross ma viene murato in calcio d’angolo.

27′ Cambio Empoli – Non ce la fa Ebuehi, dentro al suo posto Ranocchia. Gyasi scala nel ruolo di terzino destro.

28′ Check del VAR – La Penna va al VAR per un controllo di un presunto fallo di mano di Maleh sulla rovesciata di Loftus-Cheek.

29′ Rigore per il Milan – La Penna assegna il penalty ai rossoneri, punito il tocco di mano (molto alta) di Maleh in area di rigore.

31′ Gol Giroud – Dal dischetto va Giroud, che calcia di potenza: traversa gol per il francese e raddoppio del Milan alla mezz’ora.

33′ Florenzi chiede il cambio – Problemi per il terzino, chiesta subito la sostituzione.

35′ Cambio Milan – Prima in Serie A per Jimenez dopo l’esordio in Coppa Italia. Entra al posto di Florenzi.

37′ Sponda di Leao, chiude l’Empoli – Cambio campo a cercare Leao in area di rigore: sponda di testa del portoghese ma allontana la difesa toscana.

41′ Ammonito Calabria – Strappo di Cambiaghi, che rientra da sinistra verso il centro. Calabria lo abbatte da dietro in scivolata, primo ammonito del match.

42′ Punizione Ranocchia – Va sul pallone Ranocchia, la cui traiettoria viene smorzata in calcio d’angolo dalla barriera.

43′ Reijnders chiude in area – Baldanzi va in mezzo a cercare Caputo, è ben posizionato Reijnders che chiude.

3 minuti di recupero

45′ Tiro Loftus-Cheek – Occasione per il Milan nel finale di tempo! Corner profondo di Adli, Loftus-Cheek salta di testa ma viene murato, poi calcia e trova la deviazione in un altro tiro dalla bandierina.

45’+1′ Check del VAR per un altro rigore per il Milan – Maleh salta ancora con il braccio alto, silent check del VAR ma niente penalty per i rossoneri.

45’+3′ Leao giù in area – Finisce a terra il portoghese nel contatto con Gyasi. Per La Penna è tutto regolare, Rafa si è lasciato cadere troppo facilmente per l’arbitro.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Nessun cambio per Empoli e Milan.

48′ Sbaglia Calabria – Pulisic taglia centralmente il campo, poi va da Calabria. Il capitano cerca il tocco morbido a rimorchio per Loftus-Cheek ma è troppo debole.

50′ Tiro Baldanzi – Si libera bene della marcatura di Reijnders, poi non riesce a dare potenza e precisione al suo destro: si distende Maignan e neutralizza.

53′ Tiro Loftus-Cheek – Leao trova sull’asse orizzontale Loftus-Cheek: destro potente che non va distante dai pali di Caprile.

54′ Ammonito Jimenez – Intervento in ritardo ai danni di Baldanzi. Giallo anche per lo spagnolo.

56′ Gioco fermo, a terra Theo e Reijnders – Rimangono a terra sia Theo Hernandez sia Reijnders per due colpi subiti. Qualche istante di attesa, poi si rialzano un po’ doloranti ma tornano in posizione.

57′ Occasione Milan – Calcio d’angolo di Adli, esce malissimo Caprile che smanaccia ma lascia lì il pallone. Mischia in area, nessun rossonero riesce a girare in porta.

58′ Cambio Empoli – Cancellieri prende il posto di Baldanzi.

61′ Colpo di testa Pulisic – Leao punta e salta Gyasi. Traversone per Pulisic che colpisce bene ma trova il riflesso di Caprile, che alza sopra la traversa.

62′ Occasione Theo Hernandez – Rabona deliziosa di Leao, calcia di sinistro Theo ma mastica troppo la conclusione. Respinge la difesa dell’Empoli.

63′ Tiro Leao – Questa volta si mette in proprio il portoghese: ha spazio, calcia a giro ma manda a lato.

65′ Cross di Cambiaghi, Theo c’è – Sguscia via ancora Cambiaghi. Il suo cross è respinto di testa da un ben appostato Theo Hernandez.

67′ Ingenuità di Adli su Cancellieri – Si lascia saltare troppo facilmente l’ex Bordeaux, che abbatte poi l’avversario proprio al limite dell’area.

68′ Tiro Grassi, l’Empoli chiede il rigore – Punizione di Ranocchia: è uno scarico al limite per Grassi che calcia di prima ma trova l’opposizione di Loftus-Cheek. Chiesto un rigore per un presunto tocco di braccio dell’inglese. La Penna fa proseguire, era attaccatissimo al corpo.

70′ Cambi Milan – Dentro Musah e Bartesaghi per Loftus-Cheek e Calabria.

71′ Occasione Caputo – Cancellieri va via a Jimenez, poi calcia ma trova la respinta di Maignan. A colpo sicuro Caputo, monumentale Theo Hernandez sulla linea.

74′ Cambi Empoli – Daniel Maldini prende il posto di Caputo. Fuori anche Grassi per Marin.

79′ Doppia occasione Empoli – Cancellieri rientra e calcia ma sbatte su Bartesaghi. Arriva Cambiaghi che colpisce di potenza ma manda sull’esterno della rete.

81′ Ammonito Marin – Intervento in ritardo in scivolata su Theo Hernandez. Ammonito.

83′ Cambi Milan – Nuovo esordio per Gabbia in rossonero, entra al posto di Kjaer. Chaka Traoré sostituisce Leao.

Empoli Milan 0-2: risultato e tabellino

Reti: 12′ Loftus-Cheek, 31′ Giroud rig.

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi (27′ Ranocchia), Walukiewicz, Luperto, Ismajili; Baldanzi (58′ Cancellieri), Grassi (74′ Marin), Maleh; Gyasi, Cambiaghi; Caputo (74′ Maldini). All. Andreazzoli. A disp. Perisan, Berisha, Shpendi, Destro, Indragoli, Sodero

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (70′ Bartesaghi), Kjaer (83′ Gabbia), Theo Hernandez, Florenzi (35′ Jimenez); Loftus-Cheek (70′ Musah), Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao (83′ Chaka Traoré). All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Simic, Zeroli, Romero, Jovic

Arbitro: La Penna di Roma 1

Ammoniti: 41′ Calabria, 54′ Jimenez, 81′ Marin

Empoli Milan: il pre-partita

Ore 11.58 – Riscaldamento in corso.

The AC Milan starting XI for #EmpoliMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/ASrL3roT7C — AC Milan (@acmilan) January 7, 2024

Locked in #EmpoliMilan #SempreMilan pic.twitter.com/G8vLYvn8Rn — AC Milan (@acmilan) January 7, 2024

Ore 11.16 – Empoli in campo così

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajili; Baldanzi, Grassi, Maleh; Gyasi, Cambiaghi; Caputo

Ore 11.10 – Milan in campo così

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

Ore 11.05 – Empoli e Milan arrivate al Castellani. Attesa per le scelte ufficiali.

Match Preview Inizia il nostro 2024 in #SerieATIM, si chiude il girone di andata: la presentazione di #EmpoliMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 7, 2024

Today’s trip takes us to Tuscany #EmpoliMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝐰𝐞𝐟𝐨𝐱 pic.twitter.com/JaaW225IBx — AC Milan (@acmilan) January 7, 2024

Ore 10.30 – Pioli dovrebbe optare per il 4-3-3, modulo con cui il suo Milan ormai ha trovato un’identità precisa.

Ore 10:00 – In difesa spazio alla coppia Kjaer-Theo Hernandez. Inizierà invece dalla panchina Gabbia, rientrato in settimana dal prestito al Villarreal.

Ore 9:30 – A centrocampo spazio ad Adli, che agirà da regista. Ai suoi lati Loftus-Cheek e Reijnders.

Ore 09:00 – In attacco spazio al tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Ore 08:30 – Sulle corsie esterne spazio a Calabria a destra e Florenzi a sinistra. Come detto Theo Hernandez agirà da centrale

