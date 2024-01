Empoli AC Milan 0-1 DIRETTA: sgasa Leao, Loftus-Cheek apre il compasso e firma il vantaggio

Il Milan è ospite dell’Empoli nella 19ª giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole dare continuità alla vittoria col Sassuolo per non perdere terreno dalle prime posizioni. Rossoneri che sono ospiti dell’Empoli al Castellani.

Empoli Milan 0-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Empoli Milan.

2′ Tiro Leao – Primo squillo del Milan targato Leao. Conclusione dalla distanza deviata in calcio d’angolo.

3′ Tiro Reijnders – Dà l’illusione del gol il tentativo dell’olandese dalla distanza! Traiettoria rasoterra che sfiora il palo.

5′ Cross di Adli, blocca Caprile – Milan che sviluppa a destra l’azione. Adli alza la testa, non trova compagni e scodella un pallone morbido in area di rigore. Troppo lento il traversone, esce e arpiona senza difficoltà Caprile.

7′ Punizione Maleh – Schema da calcio piazzato dell’Empoli: Baldanzi tocca corto per Maleh, sinistro da lontanissimo che si spegne abbondantemente a lato.

8′ Chiude bene Calabria – Adli perde palla, gliela soffia Cambiaghi che mette la quinta e si accende in fascia: cross profondo sul secondo palo, chiude Calabria con una provvidenziale diagonale.

10′ Occasione Calabria – Pulisic imbuca in fascia per Calabria, tiro-cross potente dal fondo che attraversa tutto lo specchio della porta. Giroud in ritardo non riesce ad arrivarci.

12′ Gol Loftus-Cheek – Sgasa Leao a sinistra: punta in velocità e salta secco Ebuehi. Poi cross a rimorchio per Loftus-Cheek che apre il compasso e battezza d’interno l’angolino basso.

13′ Tiro Cambiaghi – Baldanzi trova Cambiaghi posizionato al limite dell’area: posiziona il mirino e calcia, ma trova l’opposizione di Theo Hernandez. Dal calcio d’angolo, è bravo Giroud a spazzare via l’area.

Empoli Milan 0-1: risultato e tabellino

Rete: 12′ Loftus-Cheek

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajili; Baldanzi, Grassi, Maleh; Gyasi, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli. A disp. Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Simic, Gabbia, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traore, Jovic

Arbitro: La Penna di Roma 1

Empoli Milan: il pre-partita

Ore 11.58 – Riscaldamento in corso.

The AC Milan starting XI for #EmpoliMilan #SempreMilan

The AC Milan starting XI for #EmpoliMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲

Locked in #EmpoliMilan #SempreMilan

Ore 11.16 – Empoli in campo così

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajili; Baldanzi, Grassi, Maleh; Gyasi, Cambiaghi; Caputo

Ore 11.10 – Milan in campo così

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

Ore 11.05 – Empoli e Milan arrivate al Castellani. Attesa per le scelte ufficiali.

Match Preview Inizia il nostro 2024 in #SerieATIM, si chiude il girone di andata: la presentazione di #EmpoliMilan #SempreMilan

Today’s trip takes us to Tuscany #EmpoliMilan #SempreMilan

Today's trip takes us to Tuscany #EmpoliMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝐰𝐞𝐟𝐨𝐱

Ore 10.30 – Pioli dovrebbe optare per il 4-3-3, modulo con cui il suo Milan ormai ha trovato un’identità precisa.

Ore 10:00 – In difesa spazio alla coppia Kjaer-Theo Hernandez. Inizierà invece dalla panchina Gabbia, rientrato in settimana dal prestito al Villarreal.

Ore 9:30 – A centrocampo spazio ad Adli, che agirà da regista. Ai suoi lati Loftus-Cheek e Reijnders.

Ore 09:00 – In attacco spazio al tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Ore 08:30 – Sulle corsie esterne spazio a Calabria a destra e Florenzi a sinistra. Come detto Theo Hernandez agirà da centrale

