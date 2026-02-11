Emicrania e Cannabis: la scienza demolisce il muro del pregiudizio

Mentre in Italia il dibattito politico sulla cannabis resta ancorato a ideologie proibizioniste medievali, la ricerca scientifica internazionale continua a produrre prove inconfutabili. Per la prima volta, uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo – il massimo standard di rigore clinico – ha dimostrato che la cannabis vaporizzata è significativamente più efficace dei farmaci finti nel trattare l’emicrania acuta.

Il trionfo del rapporto bilanciato

La ricerca, guidata dal dottor Nathaniel M. Schuster e pubblicata sulla prestigiosa rivista Headache, ha coinvolto 92 partecipanti sottoposti a 247 attacchi di emicrania. I risultati sono stati schiaccianti: i fiori di cannabis con un rapporto bilanciato tra THC e CBD (6% THC e 11% CBD) hanno garantito un sollievo dal dolore al 67% dei pazienti, contro il magro 47% del gruppo placebo. Ancora più impressionante è il dato sulla scomparsa totale del dolore e dei sintomi associati, come nausea e fotofobia, ottenuta dal 60% di chi ha assunto cannabis bilanciata.

Oltre il THC: la sinergia dei cannabinoidi

Lo studio evidenzia un aspetto fondamentale: non è solo il THC a fare la differenza. Mentre la cannabis a predominanza di THC ha mostrato benefici nel sollievo, solo la versione bilanciata con il CBD è stata in grado di eliminare completamente i sintomi più fastidiosi e mantenere l’effetto fino a 48 ore. Questo conferma la teoria dell’effetto entourage, dove i diversi componenti della pianta lavorano insieme per un risultato terapeutico superiore. Una complessità che il proibizionismo italiano, impegnato a criminalizzare ogni derivato della canapa, si rifiuta ostinatamente di comprendere.

Il paradosso italiano: scienza contro propaganda

Questi dati rappresentano una condanna morale e scientifica per le politiche restrittive attuate in Italia. Mentre la neurologia moderna riconosce nella cannabis una valida alternativa per chi non risponde alle terapie standard, nel nostro Paese i pazienti devono affrontare costi proibitivi, carenze di scorte e lo stigma di una classe politica che preferisce la propaganda alla salute pubblica. Negare l’evidenza di uno studio indipendente, condotto senza fondi dell’industria, significa negare il diritto alla cura a milioni di persone che soffrono di patologie invalidanti. È tempo che la politica smetta di giocare con la pelle dei cittadini e riconosca alla cannabis il ruolo che la scienza le ha già assegnato: quello di una medicina essenziale.

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board

