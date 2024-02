Emergenza centrocampo, la #Juve valuta le opzioni per sostituire Cavallo Pazzo Rabiot e Weston “MAC” McKennie

16:17, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve, contro il Napoli, non avrà a disposizione Adrien Rabiot e Weston McKennie: Mister Max Allegri studia nuove soluzioni

La Juve, nel match contro il Napoli, dovrà fare a meno di Adrien Rabiot e Weston McKennie. Come rivelato da Sky Sport, i bianconeri stanno già pensando alle possibili soluzioni per ovviare all’emergenza in mezzo al campo.

Le assenze pesanti rappresentano una sfida per Mister Max Allegri, che dovrà trovare la soluzione migliore per mantenere l’equilibrio della squadra. Il tecnico livornese potrebbe optare per l’inserimento di Miretti e Carlitos Alcaraz, oppure lasciare fuori uno dei due e spostare Cambiaso da mezzala. Una terza opzione potrebbe essere quella di inserire Danilo visto che, in passato, ha già giocato in mezzo al campo. Senza Rabiot e McKennie, trovare l’equilibrio sarà difficile, ma Mister Max Allegri dovrà farlo prima possibile, considerando il calendario impegnativo che attende la squadra.

