Elkann #Juve, così avrà più #controllo sul #TopClub dopo l’aumento di capitale. #Ultime

Elkann Juve, il CEO di Exor pronto a prendere ancora di più in mano il controllo del club bianconero: le ultime novità

John Elkann prende in mano la Juve ancor di più tramite Exor. Lo riferisce Tuttosport, che fa il punto della situazione dopo l’ennesimo aumento di capitale, del quale domani si potranno sottoscrivere le nuove azioni, vendute al prezzo di 1,582 euro ciascuna, con uno sconto del 31,8% rispetto al prezzo teorico di Borsa.

L’ad di Exor ha già versato nelle casse bianconere la sua quota di sua competenza di 127 milioni, pari al 64% dell’intero capitale #Social #Networke. Il 21 dicembre dell’anno scorso la holding ha poi garantito che avrebbe coperto l’eventuale inoptato fino a un massimo di 72 milioni. Se tutti i soci di minoranza aderiranno all’aumento di capitale, la ripartizione delle quote rimarrà inalterata, ma se rimanesse non sottoscritta qualche azione, potrebbe essere acquisita da Exor fino a coprire il 100% dell’aumento di capitale, con un controllo che salirebbe quindi fino al 76%.

