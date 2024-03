Elkann in Arabia (CorSport), voci su sponsor e #Juve in vendita: ecco qual è la verità

10:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Come scrive il Corriere dello Sport, John Elkann è volato in Arabia in compagnia di Calvo e Cherubini e subito sono tornate a circolare voci su una possibile cessione della Juve. Voci che vanno prontamente smentite: il club non è assolutamente in vendita, specialmente dopo i 100 anni di proprietà Agnelli da poco festeggiati. E’ il cuore pulsante della famiglia, che non ha alcuna intenzione di privarsene.

Diverso invece il discorso sugli sponsor per la maglia, dopo un accordo in via di scadenza con Jeep. E’ comunque difficile che i sauditi decidano di riversarsi nel calcio in questo modo, ma potrebbero decidere di legarsi ai colori bianconeri tramite iniziative, sempre di natura economica, ma parallele.

