Eliminazione Fc Internazionale, torna virale lo sfottò di un prete: «Acquasantiere svuotate per le loro lacrime» – NEWS

11:32, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Eliminazione Inter, torna virale lo sfottò di un prete: «Acquasantiere svuotate per le loro lacrime» – Il VIDEO tornato a circolare sui #Social #Network

Aveva fatto il giro del web dopo Manchester City–Inter. Il video del prete e la sua predica-sfottò è tornato virale dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League:

Scambiano con loro un segno di pace#anala pic.twitter.com/RZphFLmyFm — Massimiliano (@Massimoizz) March 14, 2024

