El Toro di Bahia Blanca Lautaro Martinez a Fc Internazionale TV: «Lavoro incredibile, vi svelo cosa voglio migliorare» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 23:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez ha parlato così a Internazionale TV dopo Lecce-Internazionale, ecco il commento del Toro sulla vittoria e le difficoltà nel match di Serie A

Altra partita, altri (due gol) per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez. Così il Toro è intervenuto a Internazionale Tv dopo Lecce-Internazionale, ecco le sue parole sulla sfida di Serie A

Pubblicità

DIFFICOLTA’ LECCE-INTER – «E’ successo come contro l’Atletico. Ci sono venuti a prendere alti e a uomo, abbiamo fatto fatica a costruire. Con il mister abbiamo rivisto un paio di cose. Siamo scesi in campo e abbiamo fatto bene. Credo che stiamo lavorando in una maniera incredibile. Cerchiamo di dimostrarlo quando scendiamo in campo. Abbiamo fatto bene salvo i primi minuti del primo tempo».

101 GOL – «Giornata bellissima per me, ho raggiunto questo record e questo traguardo importante. Ricordo quasi tutti i gol. Però sinceramente sono tante le cose che mi passano in testa questo momento. Sono andato via di casa a 15 anni, non immaginavo questo presente e questi traguardi con questa grande maglia. Merito del lavoro. Devo continuare su questa strada e fare quello che sto facendo».

PUNTI DEBOLI INTER – «Ci sono cose da migliorare, dobbiamo essere più puliti in ogni aspetto. Vincere ci porta a vincere».

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez a Internazionale TV: «Lavoro incredibile, vi svelo cosa voglio migliorare» proviene da Internazionale News 24.