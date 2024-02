El Toro di Bahia Blanca Lautaro macina ##Record: la statistica sui gol è IMPRESSIONANTE

28 Feb 2024, 23:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez sta disputando una stagione incredibile con la maglia dell’Internazionale, stracciando ogni #record: la statistica sui gol

E’ un super Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez quello che indossa la fascia di capitano nerazzurro, e che ha siglato il raddoppio durante Internazionale Atalanta.

Some reso noto da DAZN, l’argentino ha una statistica gol impressionante, andando in gol ogni 84′ in #CampionatoSerieA, che diventano 102′ se si considerano tutte le competizioni.

