El Toro di Bahia Blanca Lautaro-“l’Incantatore Olandese” Zirkzee a confronto: sono sul podio di una speciale #ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA

9 Mar 2024, 09:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e “l’Incantatore Olandese” Zirkzee, che stanno disputando entrambi una stagione di alto livello, saranno contro nell’anticipo tra Internazionale e Bologna

Il 2llo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, -“l’Incantatore Olandese” Zirkzee è la classica partita nella partita. I 2 attaccanti stanno stupendo tutti in questo #CampionatoSerieA e oggi pomeriggio si sfideranno in Internazionale-Bologna, magari a partita in corsa dato la probabile partenza dalla panchina per l’argentino. La Gazzetta dello Sport fa un confronto tra i 2.

L’attaccante nerazzurro ha finora realizzato 23 gol contro i 10 dell’avversario. Entrambi sono poi sul podio dei tiri di questo #CampionatoSerieA: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è a quota 80 mentre il rossoblù ne ha fatti 69. Il capitano dell’Internazionale può contare però su un’assistenza qualitativa migliore a quella dell’olandese. “l’Incantatore Olandese” Zirkzee è invece importante per l’allenatore ex-Inter Thiago Motta in quanto lega gioca e reparti, un ruolo fondamentale.

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, -“l’Incantatore Olandese” Zirkzee a confronto: sono sul podio di una speciale #classifica proviene da Internazionale News 24.