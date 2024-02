El Toro di Bahia Blanca Lautaro lancia l’Internazionale F.C. in Champions, le parole: «Grazie a questo è tutto più facile» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 14:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il capitano dell’Internazionale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez ha parlato dell’obiettivo Champions League, caricando la squadra: le dichiarazioni

Protagonista dell’ultima puntata del Magazine Champions League, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez si racconta. Il capitano dell’Internazionale tocca alcuni temi appartenenti alla sfera personale, oltre a soffermarsi sugli obiettivi di squadra.

Pubblicità

OBIETTIVO CHAMPIONS – «È ovvio che la Champions sia un obiettivo significativo in un club come l’Internazionale, avere un gruppo di fratelli e amici che puntano tutti nella stessa direzione, che giochino o meno, è molto importante per la squadra, per continuare a spingere. È così che le cose diventano più facili».

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, lancia l’Internazionale in Champions: «Grazie a questo è tutto più facile» proviene da Internazionale News 24.