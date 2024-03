El Toro di Bahia Blanca Lautaro Internazionale F.C., è la miglior stagione di sempre, ecco l’approfondimento: un dato lo certifica

29 Mar 2024, 10:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, sta disputando la sua miglior stagione di sempre da quando è arrivato all’Internazionale, come dimostra un dato della Gazzetta Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, sta disputando una stagione di altissimo livello, la migliore da quando veste la #Maglietta dell’Internazionale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’argentino ha segnato 23 reti in 26 partite giocate in #CampionatoSerieA: è il […]

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, è la miglior stagione di sempre: un dato lo certifica proviene da Internazionale News 24.