El Toro di Bahia Blanca Lautaro-Internazionale F.C., cosa cambia per il #rinnovo del ##contratto dopo l’eliminazione in #Champions. Presto un altro incontro

17 Mar 2024, 10:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, cosa cambia per il rinnovo dopo l’eliminazione in #Champions. Presto un altro incontro ma la firma in ogni caso non arriverà prima di fine stagione

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto completo sul rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez.

Per il capitano dell’Internazionale con #contratto in scadenza 2026 si ragiona per un prolungamento pluriennale con adeguamento del #contratto. L’Internazionale è ferma a 8 milioni più bonus, il giocatore ne chiede 10 più bonus. Possibile una fumata bianca a metà strada. Lo sforzo per il club sarebbe stato più facile passando il turno di #Champions, ma verrà sostenuto lo stesso. Il giocatore vale certamente ingaggi da top player, ma in Italia la situazione economica anche delle società più importanti non ammette con leggerezza esborsi simili, che oltretutto possono portare a un pericoloso effetto domino nel resto della rosa. A #Madrid c’è stato un incontro con il manager del giocatore, ce ne sarà presto un altro. Ma la firma non è prevista prima della fine del #CampionatoSerieA.

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, -Internazionale, cosa cambia per il rinnovo dopo l’eliminazione in #Champions. Presto un altro incontro proviene da Internazionale News 24.