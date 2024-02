El Toro di Bahia Blanca Lautaro Internazionale F.C., ancora distanza per il rinnovo del contratto ma c’è una convinzione: quando può arrivare l’accordo

27 Feb 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, ancora distanza per il rinnovo ma c’è una convinzione: quando può arrivare l’accordo per il prolungamento

L’Internazionale non smette mai di lavorare per il rinnovo di contratto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, il quale è sempre più calato nel suo ruolo da capitano e leader del gruppo (l’ultima testimonianza data dal Toro arriva dal “cinque” rivolto ad Akinsanmiro prima dell’esordio del giovane centrocampista contro il #Lecce (al Via Del Mare)). Tuttosport fa il punto sulla trattativa con i leoni nerazzurri per il prolungamento di contratto.

Il suo agente, Alejandro Camaño, proverà a capitalizzare al massimo, ma la ferma volontà di rinnovare espressa più volte dall’argentino fa stare tutti tranquilli in società. C’è ancora distanza tra la richiesta di 10 milioni di euro e l’offerta di 8 del club di Viale della Liberazione, ma c’è anche la convinzione di riuscire a trovare entro la primavera un punto d’incontro.

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, ancora distanza per il rinnovo ma c’è una convinzione: quando può arrivare l’accordo proviene da Internazionale News 24.