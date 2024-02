El Toro di Bahia Blanca Lautaro ha messo nel mirino un ##Record: vuole superare Higuain e Immobile

27 Feb 2024, 16:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, capitano dell’Internazionale, ha intenzione di entrare nella storia della Serie A già in questo campionato

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , capitano dell’Internazionale, vuole entrare nella storia della Serie A già nel corso di questa stagione.

Pubblicità

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’argentino ha messo nel mirino il #record di gol in un solo campionato di Higuain ed Immobile, attualmente fermo a quota 36. L’attaccante nerazzurro ha finora realizzato 22 reti ed è ampiamente in corsa per superare i 2 colleghi.

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha messo nel mirino un #record: vuole superare Higuain e Immobile proviene da Internazionale News 24.