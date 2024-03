El Toro di Bahia Blanca Lautaro e non solo, ecco l’approfondimento: 100 #milioni di euro o maxi penalizzazione

27 Mar 2024, 14:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Altro che spese pazze: senza cedere immediatamente per incassare più di 100 milioni, il club rischia una maxi penalizzazione: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è avvisato La situazione societaria nerazzurra, per ora, appare ancora salda e non dovrebbero esserci grossi problemi per la chiusura del prossimo bilancio. In teoria, l’Internazionale potrebbe anche permettersi di comprare senza cedere alcun pezzo … Leggi tutto

