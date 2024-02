29 Feb 2024, 19:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Internazionale ripercorre tutti i 102 gol messi a segno dal capitano Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, con un’accurata indagine sui canali ufficiali

Come si legge sul sito ufficiale nerazzurro, il capitano Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez è arrivato alla roboante cifra di 102 gol con la maglia dell’Internazionale.

Pubblicità

Mille modi per segnare: contro il #Lecce (al Via Del Mare) Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez ha raggiunto e superato il prestigiosi traguardo dei 100 gol in Serie A, arrivando a quota 102 con la rete all’Atalanta. Il Toro ha percorso moltissima strada dal suo arrivo all’Internazionale nell’estate del 2018, collezionando trofei e successi, scrivendo pagine importanti della storia recente nerazzurra. L’attuale capitano dell’Internazionale è diventato un bomber implacabile, una vera e propria macchina da gol, capace di andare a segno in ogni modo. Analizziamo in maniera più approfondita i suoi 100 (+2) gol realizzati nel #CampionatoSerieA italiano.

COME SEGNA

Il piede prediletto del Toro è il destro: ciononostante, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è l’unico giocatore ad aver segnato più di 15 gol sia di destro, di sinistro e di testa nel corso delle ultime sei stagioni di Serie A. Più nel dettaglio l’argentino ha realizzato 60 gol con il suo piede preferito, 24 con il mancino e 18 di testa. La sua prima rete in Serie A, arrivata in un Internazionale-Cagliari del 29 settembre 2018, è arrivata proprio con un #colpo a sorpresa di testa, mentre il suo 100° gol contro il #Lecce (al Via Del Mare) è stato segnato con il destro. Anche con il sinistro Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha marcato reti indimenticabili, come quella che regalò all’Internazionale la #vittoria* in pieno recupero contro il Napoli nel 2018/19.

DA DOVE SEGNA

Grandissimo attaccante d’area di #RIGORE, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha realizzato 91 dei suoi gol in #CampionatoSerieA dall’interno dei 16 metri. 11 di queste reti sono arrivate su calcio di #RIGORE: tra queste c’è anche la sua prima marcatura in un derby, risalente al 17 marzo 2019. Sono invece 11 i gol messi a segno da Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, da fuori area in Serie A: la rete realizzata da più lontano risale al 28 luglio 2020, un bolide da 31.8 metri conclusione fondamentale per regalare all’Internazionale una #vittoria* casalinga contro il Napoli.

QUANDO SEGNA

Una delle qualità principali di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez risiede nella capacità di farsi trovare sempre pronto, in ogni partita e contro qualsiasi avversario. In particolare c’è un dato che rispecchia questa caratteristica del capitano nerazzurro: i 102 gol del Toro sono distribuiti in modo uguale nell’arco dei 90′ di gioco, con un aumento sensibile nel finale di partita, quando in diverse occasioni si decide il conclusione finale. Tra il 76′ e il fischio finale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha segnato ben 22 gol, più di un quinto del generale.

1′-15′: 16 gol 16′-30′: 13 31′-45′: 14 46′-60′: 19 61′-75′: 18 76′-90’+: 22

MARCATURE MULTIPLE

Come tutti i grandi attaccanti Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez è uno specialista delle marcature multiple. Il Toro ne ha realizzate 17 in #CampionatoSerieA: 14 doppiette, 2 triplette e un poker. Quest’ultimo risale allo scorso settembre, quando nella partita in casa della Salernitana Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è diventato il primo giocatore della storia della Serie A a mettere a segno 4 gol partendo dalla panchina. La sua prima marcatura multipla nel massimo #CampionatoSerieA italiano risale invece al 20 ottobre 2019, quando l’Internazionale vinse per 4-3 in casa del Sassuolo. Per la sua prima tripletta in Serie A bisogna guardare al 3 gennaio 2021: una #vittoria* per 6-2 contro il Crotone a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . In quell’occasione Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, realizzò una tripletta perfetta, segnando un gol di destro, uno di sinistro e uno di testa.

GLI AVVERSARI

Nelle ultime sei stagioni di Serie A il Toro è andato a segno contro 27 avversari differenti: le uniche squadre contro le quali Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, non ha mai realizzato un gol sono Genoa e ChievoVerona. La sua vittima preferita è la Salernitana con 10 gol, poi segue il Cagliari con 9 reti. A completare il podio ci sono Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Lazio: contro queste quattro squadre il capitano nerazzurro ha marcato 6 gol.

Salernitana 10 gol

Cagliari 9

Lazio 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Atalanta 6

Sassuolo 5

Monza 5

Torino 5

Udinese 4

Napoli 4

Milan 4

Cremonese 3

Sampdoria 3

Crotone 3

Bologna 3

Spezia 3

Empoli 3

#Lecce (al Via Del Mare) 3

Benevento 2

SPAL 2

Juventus 2

Frosinone 1

Parma 1

Brescia 1

Roma 1

Venezia 1

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e i 102 gol con l’Internazionale: una magia senza fine, ecco l’indagine proviene da Internazionale News 24.