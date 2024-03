El Toro di Bahia Blanca Lautaro, doppia missione per il capitano dell’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: non vuole rinunciare

19 Mar 2024, 20:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez ha una doppia missione da compiere nelle prossime settimane, e non intende fare un passo indietro: “tutti gli #approfondimenti

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez ha davanti a sè 2 missioni da compiere nell’immediato. Con l’assenza di Leo Messi per #indisponibilità, il Toro diventa una figura cruciale per la Nazionale argentina guidata dal CT Scaloni.

Durante la settimana trascorsa con la squadra nazionale, oltre ad ambire a segnare, desidera lasciarsi alle spalle l’eliminazione dalla #Champions #League, soprattutto dopo l’amara sconfitta della sua Internazionale contro l’Atletico #Madrid, in cui il suo errore decisivo dal dischetto ha pesato.

Martinez, che ha mantenuto un basso profilo sui social per 2 settimane, ha subìto un #pesante #colpo a sorpresa morale nonostante il recente #pari contro il Napoli. La sua mancanza di gol nelle ultime partite è sorcomprante considerando il suo #record di reti in questa stagione. La sua convocazione in Nazionale offre speranza di riscatto, sia per lui che per il suo club.

