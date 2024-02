El Toro di Bahia Blanca Lautaro come Cristiano Ronaldo: la statistica incredibile

25 Feb 2024, 21:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In occasione del match contro il Lecce, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha siglato il suo 21° gol stagionale in Serie A, entrando in una classifica speciale

Altro record in cassaforte per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, autore di una doppietta durante Lecce Internazionale, che come ricorda Opta, entra di diritto in una classifica molto particolare.

20×3 – Giocatori che hanno segnato più di 20 gol in tre stagioni di Serie A consecutive negli ultimi 65 anni: Gabriel Batistuta, Antonio Di Natale (4), Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martínez. Abitudine .

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, come Cristiano Ronaldo: la statistica incredibile proviene da Internazionale News 24.