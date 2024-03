El Toro di Bahia Blanca Lautaro, #colpo a sopresa di scena #rinnovo del ##contratto. NEWS, la rivelazione: “La #Firma più vicina è un’altra”

5 Mar 2024, 15:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il lungo e inesorabile avvicinamento allo scudetto, il sogno di ripetere la cavalcata in #Champions #League. Questi gli obiettivi sul campo dell’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . In Viale della Liberazione, però, si lavora anche su aspetti legati al calciomercato e c’è particolare sensibilità al tema rinnovi.

Non è un segreto che la priorità di Beppe Marotta e Piero Ausilio in questo momento corrisponda a 2 nomi, rispettivamente capitano e vice capitano dei leoni nerazzurri: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez e Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, (doppia scadenza nel 2026) Dei 2, il giocatore in procinto di prolungare – anche per i tempi della trattativa, cominciata ben prima – sembrava essere l’argentino. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, svela che la situazione è cambiata.

La firma più vicina sarebbe infatti quella del centrocampista sardo per una cifra vicina ai 6 milioni netti più bonus, fissando la scadenza al 2028 o al 2029. Per quanto riguarda i tempi dell’ufficialità, l’intesa potrebbe essere formalizzata in primavera o al massimo entro l’inizio della stagione 2024-25.

La volontà di proseguire insieme è reciproca, fra l’Internazionale e Super Barellino, il motore nerazzurro, , sebbene il numero 23 continui a ricevere apprezzamenti dalle grandi d’Europa. La situazione – secondo la rosea – potrebbe cambiare soltanto a fronte di un’offerta irrinunciabile per lo stesso centrocampista e per la società nerazzurra.