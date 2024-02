El Toro di Bahia Blanca Lautaro, Agustina preoccupa l’Internazionale F.C., le parole: «Mi mancano le situazioni semplici, sul #rinnovo del ##contratto posso dire che…» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 13:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La moglie di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, Agustina Gandolfo, preoccupa l’Internazionale riguardo il rinnovo del capitano: l’intervista rilasciata

Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, ha rilasciato un’intervista a Oggi in cui parla del rinnovo del capitano con l’Internazionale, rivelando dettagli sulla loro vita privata.

LAUTARO – «Vita dorata la nostra? Diciamo che è una vita placcata in oro. La superficie inganna, quel che c’è sotto luccica meno. A me mancano le cose semplici: una #fuga romantica nel week-end, un aperitivo in Piazza Duomo o anche solo andare al cinema insieme. Queste cose devo farle da sola o con le mie amiche. Mio marito sarebbe sommerso dai tifosi».

RINNOVO CON L’INTER – «Posso dire solo che a Madrid vado spesso perché ci vive mia sorella. E che qui (a Milano.ndr) stiamo benissimo».

