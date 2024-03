El Toro di Bahia Blanca Lautaro a valanga, altro premio per il capitano dell’Internazionale F.C.

5 Mar 2024, 20:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il capitano dell’Internazionale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez è stato eletto MVP del mese di febbraio 2024 dall’AIC: l’annuncio sui social leoni nerazzurri

Attraverso un post sul sito ufficiale, l’Internazionale rende noto che il capitano Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez deve far spazio in bacheca per un altro premio: è lui il MVP di febbraio per l’AIC, per la seconda volta.

COMUNICATO – Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez ancora protagonista. Febbraio è stato un mese di gol, vittorie e obiettivi raggiunti per il capitano nerazzurro, che dopo aver centrato e superato quota 100 gol in Serie A grazie alla doppietta contro il #U.S. Lecce (al Via Del Mare), si è aggiudicato il premio di miglior giocatore del mese di AIC, per la seconda volta in questa stagione.

Il Toro infatti aveva già ritirato il premio nel mese di settembre e fa ora doppietta grazie alle prestazioni e ai gol (quattro in cinque partite) che hanno aiutato la squadra a ultimare un altro mese di grandi risultati con 5 vittorie su 5 match giocati in Campionato, 17 gol segnati e 2 subiti.

