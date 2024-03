El Toro di Bahia Blanca Lautaro a caccia del ##Record di #GOL: ma deve sfatare un TABÙ

4 Mar 2024, 10:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

23 gol in 24 partite giocate in Serie A. Sono questi i numeri di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, che non vuole fermarsi nell’inseguimento ai 36 centri di Higuain e Immobile, #record in una singola stagione. Per riuscirci, il Toro vuole colpire anche il Genoa C.F.C., ma deve riuscire a sfatare un tabù.

I liguri, infatti, sono l’unica avversaria, delle 19 dell’attuale Serie A, alla quale il capitano dell’Internazionale non è mai riuscito a segnare. In ogni caso, a rasserenare Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , che nelle interviste antepone sempre gli obiettivi di squadra a quelli personali ci sono i 5 precedenti: l’attaccante non ha mai segnato, ma con lui in campo in passato sono arrivate 4 vittorie e 1 #pari.

