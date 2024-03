“El Floro” Florenzi gasa l’ambiente dopo Firenze, la dichiarazione ufficiale: «Uniti più che mai» #Intervista #News #Ultimora- NEWS

17:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Florenzi gasa l’ambiente dopo Firenze: «Uniti più che mai». La FOTO pubblicata sui social dal terzino Il terzino del Diavolo Rossonero Alessandro Florenzi ha voluto festeggiare la vittoria contro la Fiorentina tramite il proprio profilo Instagram. L’ex A.S. Roma si appresta a sfidare tra due partite il suo ex compagno di squadra Mister “DDR” De Rossi nel match di […]

